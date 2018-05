Moord verpleegster: vrouw werkt toch mee

De gedetineerde vrouw die mee verdacht wordt van de moord op de gevangenisverpleegkundige Christine Lenaerts uit Grobbendonk, gaat toch meewerken en een verklaring afleggen. Dat zegt haar advocaat aan VTM NIEUWS. Lenaerts nam de vrouw vorige maand in huis. Nadien zou ze haar samen met haar vriend ontvoerd en gewurgd hebben.

De vrouw zweeg vorige week nog voor de onderzoeksrechter, maar nu heeft ze beslist dat ze toch wil vertellen wat er met Christine Lenaerts gebeurd is. “Ik heb samen met haar het dossier zeer grondig kunnen doornemen. En we hebben afgesproken dat zij een verklaring zal afleggen”, vertelt haar advocaat, Tim Smet.

Gewurgd

De vermoorde verpleegkundige die in de gevangenis van Antwerpen werkte, nam de vrouw in huis terwijl die eigenlijk in haar cel moest zitten. Samen met haar vriend zou ze Lenaerts ontvoerd en gewurgd hebben. Meteen daarna vluchtten ze naar Spanje.

Daar werden ze al snel opgepakt. Sinds vorige week zitten ze allebei weer in een Belgische cel. Ze verschijnen vandaag voor de raadkamer in Turnhout.

Bekijk ook: