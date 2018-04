Moord verpleegster: 2 verdachten opgepakt

Er zijn twee verdachten opgepakt in verband met de moord op de verpleegster van de Antwerpse gevangenis. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. De vrouw was al vijf dagen spoorloos en is gisteren dood teruggevonden.

Het parket bevestigt dat er twee verdachten om 6.00 uur zijn gearresteerd in Spanje. Het gaat om een 33-jarige vrouw uit Herentals en een 43-jarige man uit Turnhout.

Er is ook meteen een verzoek ingediend om de twee naar België te krijgen. Over de rol die ze speelden bij de dood van de gevangenisverspleegster, maakt het parket nog niets bekend.

Wurging

Intussen is ook een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de vrouw. Daaruit blijkt dat ze om het leven is gebracht door wurging.

Ontvoerd

Sinds zondagavond werd met man en macht gezocht naar de 45-jarige gevangenisverpleegster Christine Lenaerts. Gisteravond werd ze dood teruggevonden.

Er werd gedacht dat Lenaerts ontvoerd zou zijn. Tien dagen geleden werd ze nog met de dood bedreigd door Marco L., een ex-gedetineerde. Marco L. is de ex-verloofde van de uit de gevangenis ontsnapte Ashley V.D.V., aan wie Lenaerts recent onderdak had aangeboden.

