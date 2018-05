Moord Oudenburg: verdachten maand langer in cel

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van Kevin L. (31) met een maand verlengd voor de moord op zijn ex-vriendin in Ettelgem. Ook zijn kompaan Dietwin H. (38) moet een maand langer in de cel blijven, maar met de moord zelf heeft hij niets te maken.

De advocaten van de verdachten wensten geen verklaringen af te leggen over het onderzoek.

Het levenloze lichaam van Caroline D. (46) werd maandagmiddag aangetroffen in de garage van haar woning in Ettelgem, een deelgemeente van Oudenburg. Ze werd de avond ervoor om het leven gebracht door haar ex-partner. Na de moord verschanste Kevin L. zich op het dak van een appartementsgebouw in Bredene. Pas na ettelijke uren onderhandelen kon hij ingerekend worden. Naast Kevin L. moet ook zijn kompaan Dietwin H. voor de raadkamer verschijnen.

