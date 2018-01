Moord op rijkswachter: nieuw spoor gevonden?

Het gerecht heeft bij een inmiddels overleden ex-paracommando thuis een wapen gevonden. Mogelijk heeft het wapen te maken met de moord op rijkswachter Peter De Vleeschauwer. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

De rijkswachter werd in 1996 ontvoerd uit de kazerne van Sint-Niklaas tijdens een nachtdienst. Zijn lichaam werd teruggevonden in de Schelde. Hij was gedood met een nekschot.

Ruim een jaar geleden zou de ex-para, Antoin G., thuis aan een vriend een pistool getoond hebben. De wapenkenner vroeg of hij het mocht kopen. "Antoin barstte daarop in tranen uit", blijkt uit zijn getuigenis. "Hij snotterde en riep: 'Ik verkoop geen wapens meer. Ik heb er ooit een van de hand gedaan en daarmee hebben ze die rijkswachter vermoord'." De vriend stapte naar de politie, maar die hechtte weinig geloof aan de verklaring.

(Foto: Het Nieuwsblad)

Twee maanden geleden overleed G. plotseling. De wapenkenner stapte opnieuw naar de politie, die nu wel besliste om een huiszoeking te doen bij de ex-para. Onderzoek moet nu uitmaken of het gevonden wapen gelinkt kan worden aan de moord op de rijkswachter