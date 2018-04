Moord op Mikey Peeters naar assisen

Twee verdachten van de steekpartij op de markt van Brugge in 2014 zullen voor het hof van assisen verschijnen. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingsstelling (KI) beslist. Een van de twee verdachten van de steekpartij waarbij de 19-jarige Mikey Peeters omkwam is nog steeds voortvluchtig.

Vrijdag 30 mei 2014 rond 5 uur 's morgens kreeg Mikey Peeters het aan de stok met twee andere jongemannen. In een daaropvolgende schermutseling werd het slachtoffer door zes messteken getroffen. Een dag later gaf Steven V.G. zich aan bij de politie. Zijn kompaan Suleyman B., die de fatale steken zou hebben toegebracht, vluchtte vermoedelijk naar zijn thuisland Tsjetsjenië en is nog steeds voortvluchtig.

Het parket had in eerste instantie gevraagd om de verdachten naar de correctionele rechtbank te verwijzen voor doodslag. De raadkamer volgde dat standpunt, maar het parket tekende zelf beroep aan. Door een arrest van het Grondwettelijk Hof moeten moorden en doodslagen opnieuw voor het hof van assisen gebracht worden.

De Gentse KI besliste nu dat de twee verdachten zich voor het West-Vlaamse hof van assisen moeten verantwoorden voor doodslag.

Bekijk ook: