Moord Molenbeek: politie krijgt 4 tips

De federale politie heeft vier tips binnengekregen over de brutale moord in Sint-Jans-Molenbeek, na haar oproep gisteravond in ons opsporingsprogramma FAROEK Live. Twee jaar geleden schoten twee mannen op een scooter iemand dood op straat, maar de zaak is nog altijd niet opgelost. De politie onderzoekt de tips nu.

Op 25 september 2016 gaat een scooter rond 21.40 uur vlak vóór een donkerblauwe Audi A3 rijden op de Ninoofsesteenweg, ter hoogte van het Weststation, en stopt in het midden van het kruispunt. De bestuurder van de wagen merkt dat de bestuurder en de passagier op de scooter zwaar gewapend zijn en witte maskers dragen.

Wellicht weet de bestuurder van de wagen dan al hoe laat het is. Hij rijdt achteruit om te ontsnappen, maar wordt vanaf de scooter beschoten met een machinegeweer.

Wit masker

De passagier van de scooter stapt af en loopt naar de wagen. Hij blijft tien seconden voor de ruit staan, dus het zou kunnen dat er nog gesproken wordt. Hij schiet de bestuurder van de wagen neer met een handvuurwapen. Na de moord gaat hij weer achterop de scooter zitten en rijden de mannen weg.

Ze rijden 400 meter verder tot ze op het kruispunt met de Dilbeekstraat een zwaar verkeersongeluk hebben. De bestuurder van de scooter is buiten bewustzijn, maar zijn kompaan wil hem niet achterlaten.

Carjacking

Vanop een balkon kon iemand filmen hoe de kompaan een auto gecarjackt heeft en de bewusteloze bestuurder erin probeert te slepen. In zijn linkerhand heeft hij het machinegeweer nog vast.

Als de bestuurder bijna op de achterbank ligt, stopt een donkergrijze Peugeot 308 links achter hen. De deur aan de passagierszijde gaat open en er stapt een kompaan uit van de twee daders, met hetzelfde witte masker.

Handvuurwapen

Terwijl de ene hem naar zijn auto sleurt, loopt de passagier naar de scooter. De bewusteloze man wordt in de auto gelegd. De andere dader vindt het handvuurwapen dat hij tijdens de crash was verloren.

Intussen durven enkele omstaanders dichterbij komen, maar de daders willen geen hulp. Ze willen zo snel mogelijk weg. Terwijl mensen langs de kant van de weg toekijken, springt ook de bestuurder in de wagen en rijden de drie kompanen weg. Tot nu toe weet de politie niet of de bewusteloze man de crash heeft overleefd.

Gestolen nummerplaat

De bestuurder van de scooter, een rood-zwarte PIAGGIO GP 800 met de gestolen nummerplaat M-AHX-976, was in het zwart gekleed en droeg een witte helm. De tweede dader droeg een wit masker dat zijn volledig hoofd bedekt en schoenen met een witte zool. De derde droeg hetzelfde masker en een pet. Hij had een zwarte trui aan, een donkergrijze broek en schoenen met witte zolen. Hij reed met een donkergrijze Peugeot 208.

Tips?

Als je de daders herkent of meer informatie hebt over de misdaad of de gebruikte voertuigen, dan kan je contact opnemen met de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of opsporingen@police.belgium.eu.