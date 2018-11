Mooie najaarsdag voor de boeg

Het wordt vandaag na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, een rustige en droge najaarsdag met mooie zonnige periode en wat hoge wolkenvelden. Het blijft relatief zacht met temperaturen tussen 9 in de Hoge Ardennen en 13 graden in Vlaanderen. 's Avonds en 's nachts wordt het nagenoeg helder. In het tweede deel van de nacht kunnen lokaal opnieuw nevel- of mistbanken gevormd worden, met minima tussen 0 en 6 graden. Dat meldt het KMI.

Morgen wordt er langs de westflank van een hogedrukgebied boven Oost-Europa, zachte lucht naar onze streken opgestuwd. Na het optrekken van het ochtendgrijs krijgen we zacht en zonnig weer met maxima van 10 tot 15 graden.

Vanaf vrijdag zorgt een krachtig hogedrukgebied boven Rusland en Oost-Europa stilaan voor de aanvoer van koudere landlucht over het continent. 's Ochtends is er kans op verspreide nevel, mist en laaghangende wolken. Overdag zou het zonnig moeten worden, maar het wordt niet warmer dan 8 tot 11 graden. Volgend weekend schuift het hogedrukgebied door naar Scandinavië en wordt koude en droge landlucht over onze streken aangevoerd. Het wordt zonnig maar een matige oostenwind versterkt het koudegevoel. Het kwik komt niet meer boven de 10 graden uit en 's nachts gaat het licht vriezen.

Begin volgende week wordt het nog kouder. Overdag wordt het niet warmer dan 5 graden en op de meeste plaatsen vriest het 's nachts. Vanuit Centraal- en Oost-Europa drijft een gure oost- tot noordoostenwind wolkenvelden in onze richting.