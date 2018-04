Mooi weer zorgt voor bloemenkleden

De temperatuur stijgt de komende dagen dagen en daardoor wordt de natuur voorzien van prachtige bloemenkleden. De lente is duidelijk in het land, dat is onder meer zichtbaar aan de bloeiende kerselaars en magnolia's in het Arboretum in Kalmthout.



Bloesems aan bomen tonen zich deze lente later dan vorig jaar, en dat ondanks een relatief warme start van het jaar. Het koude einde van februari zorgde namelijk dat de knoppen van de bloemen nu pas open kunnen gaan. Dat gebeurt wel aan een snel tempo: elk uur gaan de knoppen meer open.

Mensen willen dat fenomeen bezichtigen en trekken er de natuur voor in. Ze bezoeken onder meer bomentuinen zoals het Arboretum in Kalmthout. Daar kunnen ze zelf zien dat de lente in het land is. "We worden gelukkig bij het zien van de vele mooie bomen en bloemen, zeker na de koude, donkere wintermaanden die we nu achter ons kunnen laten", klinkt het.

Voorlopig staat een derde van de bomen in het Arboretum in bloei, tegen dit weekend zou de rest moeten volgen. De bloeiperiode van de bloesems duurt nog een tweetal weken.