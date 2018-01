Monnik Giel (even) terug in België

Giel Foubert (19), die vier jaar geleden naar Tibet trok om een kluizenaarsleven te leiden, is (voor even) terug in België. “Ik denk dat ik nu een (kleine) stap dichter ben bij gelukkig zijn zonder materiële dingen nodig te hebben”, zegt hij in een interview aan VTM NIEUWS.

Toen Giel als vijftienjarige vertrok naar Tibet ontstond serieus wat commotie. Zijn moeder stond achter de beslissing, maar net voor hij in het vliegtuig wilde stappen, werd hij tegengehouden. Het parket wilde meer duidelijkheid en ging onderzoeken of zijn vertrek wel degelijk zijn eigen beslissing was. Uiteindelijk mocht de jongen toch vertrekken.