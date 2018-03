Molenbeek krijgt Jihad van liefdeplein

Molenbeek heeft een van zijn pleinen herdoopt tot het Loubna Lafquiriplein, naar een van de slachtoffers van de aanslag in het metrostation Maalbeek, morgen twee jaar geleden. Loubna was de vrouw van Mohamed El Bachiri. Hij verwerkte zijn verdriet met zijn Jihad Van Liefde, een betoog voor vrede en liefde. Het werd duizenden keren bekeken op YouTube, en ook uitgebracht in een boek.

Loubna Lafquiri was een 34-jarige sportlerares, mama van drie kinderen en echtgenote van Mohamed El Bachiri. Toen de vrouw twee jaar geleden omkwam tijdens de aanslag in Maalbeek riep haar man op om terreur te bestrijden met liefde en verdraagzaamheid. Zijn boek en pleidooi op Youtube daarover kenden grote successen.

Ter herdenking van de aanslag en van Loubna kreeg ze vandaag een monument: een plein met haar naam. Het Loubna Lafquiriplein vereeuwigt de jonge vrouw.