Mohamed Abdeslam blijft in de cel

Mohamed Abdeslam en de tweede verdachte in het onderzoek naar de gewapende overval op ambtenaren van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek blijven allebei nog minstens een maand in de cel. Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling vandaag beslist. Beide mannen ontkennen elke betrokkenheid bij de overval.

De overval vond op 23 januari plaats toen drie bedienden zo'n 70.000 euro naar de bank brachten. Bij hun aankomst aan de bank werden ze overvallen door een persoon met een mes, die er met het geld vandoor ging.

Afgelopen donderdag werden vier personen opgepakt, van wie er twee onder aanhoudingsbevel werden geplaatst. Eén van die twee was Mohamed Abdeslam, die tien jaar voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek had gewerkt en op de hoogte was van de geldtransporten.

"Niet zelf gepleegd"

"Mijn cliënt ontkent elke betrokkenheid bij die feiten en het is nog steeds niet duidelijk welke rol hij in dit dossier dan wel zou gespeeld hebben", zegt meester Nathalie Gallant, advocate van Mohamed Abdeslam. "In elk geval blijft mijn cliënt erbij dat hij de overval niet zelf gepleegd heeft en ook niemand ertoe heeft aangezet om hem te plegen."

"Hoogstens heeft hij enkele jaren geleden onopzettelijk zijn mond voorbijgepraat, net als nog een heleboel andere mensen die ook op de gemeente werkten."

"Niet op de hoogte"

Ook de tweede verdachte ontkent elke betrokkenheid. "Mohamed Abdeslam beweert dat mijn cliënt tegenover hem heeft toegegeven dat hij die overval gepleegd heeft maar dat klopt absoluut niet", zegt meester Xavier Carrette. "Hij heeft nooit voor de gemeente gewerkt, was niet op de hoogte van die transporten en heeft geen enkel gerechtelijk antecedent."