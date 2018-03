Mogen taxi's zomaar weg versperren?

Een betoging van de taxi’s veroorzaakt al een hele dag voor hinder op de Brusselse Ring. Op een bepaald moment stond er meer dan twee uur file. De taxi’s reden heel erg traag en stonden soms zelfs stil op de weg. Maar mag je zomaar de weg versperren en riskeren de chauffeurs nu een boete?

“Normaal gezien mag je de weg niet zomaar versperren, maar de taxichauffeurs mogen dat deze voormiddag wel”, zegt VTM NIEUWS-journalist Sean Vanonckelen. “De politie zegt dat het om een manifestatie ging, waarvan ze weet hadden. Je hebt, volgens de politie, ook zoiets als vrije meningsuiting in ons land. De politie zegt dat ze ook onderhandeld hebben met de organisatoren en dat daardoor één rijstrook vrijgehouden werd.”

De vraag is dan of de vrije meningsuiting ook geldt voor bijvoorbeeld trouwstoeten die ook al voor heel wat hinder veroorzaakt hebben op snelwegen. “Je kunt dat helemaal niet vergelijken, dat is een totaal ander scenario”, zegt de Brusselse politie aan VTM NIEUWS. “Hier heb je mensen die komen betogen en die een standpunt innemen. Wij moeten dat omkaderen en dus gaan we mensen begeleiden en overleggen en zo hopen we dat er een zo vlot mogelijke doorgang is voor de weggebruikers.”