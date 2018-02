Mogelijke copycat Florida opgepakt

De politie heeft donderdagavond (plaatselijke tijd) in de Amerikaanse staat South Carolina een tiener gearresteerd die op sociale media had gewaarschuwd voor een schietpartij zoals die in Florida woensdag. Dat melden Amerikaanse media.

Op de post die circuleerde op Snapchat is een gemaskerd iemand te zien die een vuurwapen vast heeft, en een 'banner' waarop staat "morgen tweede ronde Florida".

“Grap”

Volgens het kantoor van de plaatselijke sheriff hield de tiener "geen plaatselijke dreiging" in. Bij zijn arrestatie vertelde hij de politie dat het om een "grap" ging, meldde Fox News.

