Mogelijk nog slachtoffers onder puin

"We kunnen niet met honderd procent zekerheid zeggen of er nog mensen aanwezig zijn onder het puin of niet." Dat zegt de woordvoerder van de Antwerpse politie Wouter Bruyns aan VTM NIEUWS. Eerder vanmorgen werden er twee dodelijke slachtoffers vanonder het puin gehaald na de explosie op de Antwerpse Paardenmarkt.

"De brandweer en Civiele Bescherming hebben de hele nacht doorgewerkt en het gebouw beveiligd. Vanmorgen zijn er brokstukken weggehaald en omstreeks 8.20 uur is het eerste dodelijke slachtoffer gevonden, nog geen vijf minuten later is ook het tweede slachtoffer aangetroffen", zegt Bruyns nog.

Over de oorzaak van de explosie is nog niets geweten. Het parket zal dat pas onderzoeken als het gebouw helemaal gestabiliseerd is.