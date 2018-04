Moeder vrij die kinderen ontvoerde

De moeder uit Moeskroen die vorige week woensdag haar twee kinderen meegenomen had omdat ze het hoederecht zou verliezen, is vrijgelaten. Ze had zich gisteravond aangemeld bij de politie.

De vrouw verscheen vandaag/woensdag voor de onderzoeksrechter van Doornik, waarna ze vrijgelaten werd onder voorwaarden. "Als gevolg van de beslissing van de onderzoeksrechter mag ze haar kinderen zien en zelfs contact hebben met hen", zei Eric Delhaye, de procureur des Konings van Doornik. Jordan (11) en Jade (8) worden geplaatst bij een andere familie en mogen geen contact hebben met hun "papa", die niet hun biologische vader is. De moeder wordt medisch opgevolgd.

Het dossier zal vervolgens behandeld worden door de raadkamer van Doornik, die zal beslissen om al dan niet door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. "Het resultaat kan echter ook een opschorting van de uitspraak van de veroordeling zijn", legt de magistraat uit. Dat betekent dat de schuld bewezen geacht wordt, maar dat er geen straf uitgesproken wordt.

De vrouw uit Moeskroen nam haar kinderen mee na een beslissing van de jeugdrechtbank dat ze geen contact meer met hen mocht hebben. "Als gevolg van die beslissing en omdat de kinderen jongeren zijn dan 18 jaar, had de moeder hen moeten aanmelden bij de dienst voor gerechtelijke bescherming, wat ze niet gedaan heeft", aldus de procureur des Konings