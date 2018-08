"Moeder Varsenare lijdt waarschijnlijk aan postnatale depressie"

De moeder uit Varsenare, die eergisteren haar drie kinderen om het leven bracht, lijdt hoogstwaarschijnlijk aan een postnatale depressie. Dat zegt haar advocaat Philip Van den Berghe aan VTM NIEUWS. "Ze had al een afspraak vastgelegd bij de psychiater om zich te laten behandelen."

De 30-jarige vrouw reed in de nacht van dinsdag op woensdag met opzet tegen een brugpijler. Haar drie kinderen, van vier en drie jaar oud en eentje van amper drie maanden, had ze eerder al om het leven gebracht. Zelf overleefde ze de klap.

Volgens haar advocaat was de vrouw in korte tijd zeer depressief geworden, en daarbij in een tunnelvisie terechtgekomen, die haar tot de wanhoopsdaad dreef. "Er was al contact geweest met de huisarts, en zou binnenkort naar een psychiater gaan, die afspraak was al geregeld", zegt Van den Berghe.

Een psychiater zal nu onderzoeken of het effectief om een postnatale depressie gaat. Ondanks alles blijft haar familie en schoonfamilie achter de vrouw staan.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

