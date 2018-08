Moeder na gezinsdrama: “Kon ik de klok maar terugdraaien”

Daags nadat ze haar drie kinderen vermoordde, heeft de 30-jarige vrouw uit Varsenare gezegd dat ze spijt heeft. De jonge moeder werd gisteren voor het eerst verhoord. “Ze heeft zo beheerst en rationeel mogelijk uitgelegd wat er gebeurd is”, zegt haar advocaat Bart Staelens.

De jonge moeder reed in de nacht van dinsdag op woensdag met haar Peugeot tegen een brugpijler in Oostkamp. Opzettelijk. Ze wilde zichzelf van het leven beroven nadat ze thuis haar kinderen van vier jaar, twee jaar en drie maanden om het leven had gebracht. De moeder overleefde de klap en waarschuwde zelf de toegesnelde hulpverleners: “Ik heb de kinderen iets aangedaan.” In het huis in de Ter Hauwestraat vonden de hulpdiensten drie dode kinderen. De vader had niets in de gaten gehad. Hij sliep.

Gisteren is de vrouw verhoord door de onderzoeksrechter in Brugge. “Ze is als bij wonder niet ernstig gewond geraakt bij het ongeval”, zegt advocaat Bart Staelens. “Ze heeft wonden in haar gezicht, maar kon het ziekenhuis verlaten voor het verhoor.” De politie bracht haar binnen in een rolstoel. Agenten hielden een laken omhoog om de vrouw af te schermen terwijl ze naar haar verhoor ging.

Volgens advocaat Staelens heeft de vrouw “zo beheerst en zo rationeel mogelijk” proberen te antwoorden op de vragen van de onderzoeksrechter. “Ze heeft grote spijt”, zegt Staelens. “Ze beseft zeer goed wat ze gedaan heeft. Als ze de klok terug kon draaien, zou ze het doen.”