Moeder krijgt 28 jaar cel voor drievoudige kindermoord

Sonja T.M., de 38-jarige vrouw die in februari 2015 de brand in Lennik veroorzaakte waarbij haar drie kinderen om het leven kwamen, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot 28 jaar cel voor moord. Sonja T.M. bleef erbij dat ze niet de bedoeling had haar kinderen om te brengen en enkel handelde uit woede tegen haar partner, de vader van de kinderen. De rechtbank hechtte geen geloof aan haar versie. De vrouw kan wel nog in beroep gaan tegen het vonnis.

Sonja T.M. woonde met haar partner in Lennik, samen met de drie kinderen van het koppel, die 2, 4 en 6 jaar oud waren, en een oudere dochter van de vrouw uit een eerdere relatie. De verhouding tussen beide partners verliep allesbehalve over rozen, getuige de 25 politietussenkomsten voor partnergeweld.

Op 11 februari 2015 brak er brand uit in een bijgebouw van de gezinswoning, waar de drie jongste kinderen op dat moment aanwezig waren. De kinderen overleefden de brand niet. Vrijwel onmiddellijk bleek dat het vuur was aangestoken. De moeder werd opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord op de drie kinderen.

Uit woede voor partner Sonja T.M. gaf toe dat ze de brand had gesticht, uit woede tegen haar partner omdat een gerechtsdeurwaarder haar die dag documenten had bezorgd waaruit bleek dat haar partner de echtscheiding vroeg. Hij eiste ook het hoederecht. Sonja T.M. zou niet geweten hebben dat de kinderen in het bijgebouw aanwezig waren.

Geen twijfel De rechtbank liet van dat verhaal geen spaander heel. Volgens de rechters kon er geen twijfel over bestaan dat T.M. haar kinderen bewust in de brand liet sterven, enkel en alleen om haar eigen wraakzucht te voldoen.