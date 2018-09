Moeder gezinsdrama blijft in de cel

De moeder van dertig uit het West-Vlaamse Varsenare die vorige week haar drie kinderen heeft gedood, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Nadat ze haar drie kinderen had omgebracht, botste ze met opzet met haar auto tegen een brugpijler.

“Ze heeft gezegd dat het haar enorm spijt en dat ze de klok wil terugdraaien. Ze beseft ten volle wat er gebeurd is. Ze vind het verschrikkelijk wat ze met haar kinderen gedaan heeft”, zegt Philip Van den Berghe, de advocaat van de vrouw, aan VTM NIEUWS.

Mislukte zelfmoordpoging

Na de mislukte zelfmoordpoging vertelde de vrouw aan de hulpdiensten dat ze haar kinderen iets had aangedaan. Ze werd opgepakt en blijft nu aangehouden.

Bij de moeder thuis, in Varsenare, werden de levenloze lichamen van haar drie kinderen teruggevonden, twee jongens en een meisje. Ze zijn vier, twee en enkele maanden oud. Alle hulp kwam voor hen te laat.

Vader was thuis

De vader van de kinderen was op het moment van de feiten thuis. Hij hoorde pas achteraf wat er gebeurd was en wordt begeleid door slachtofferhulp.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Bekijk ook: