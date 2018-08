Moeder en kinderen aangereden in St-Niklaas: 1 kind (5) overleden

Op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas is een auto vanmiddag rond 16.15 uur ingereden op een moeder en twee kinderen die op het voetpad liepen. Een vijfjarig kind is aan zijn verwondingen overleden, zo bevestigt de Dendermondse afdeling van het parket van Oost-Vlaanderen.

Een bestuurder van een auto met Nederlandse nummerplaat was de controle verloren in een bocht. Hij belandde op het voetpad ter hoogte van de ingang van supermarkt Lidl en reed de vrouw en haar twee kinderen frontaal aan.

Het is onduidelijk hoeveel passagiers in de wagen zaten op het ogenblik van de aanrijding, politie en parket geven nog geen informatie over de bestuurder en de inzittenden. Het is ook niet duidelijk of de bestuurder werd opgepakt door de politie.

Twee slachtoffers zijn in kritieke toestand, een kind is overleden.

Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. Ook het labo en het parket komen ter plaatse. De bussen van De Lijn worden omgeleid en de plaats van het ongeval is afgezet.