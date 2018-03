In een woning in de Luikse stad Herstal zijn vanmiddag de levenloze lichamen aangetroffen van een vrouw en haar 33-jarige dochter. Dat is vernomen bij het parket van Luik. Eén persoon wordt momenteel gezocht.

De lichamen werden gevonden nadat een persoon de politie had verwittigd omdat er in de woning niemand te zien was. Er is een onderzoek naar de feiten geopend.

Foto: Archiefbeeld.