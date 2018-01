Moeder en dochter in de cel voor oplichting

Een moeder van 44 en haar dochter van 23 zitten in de cel voor een heel resem oplichtingspraktijken, al dan niet via het internet. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

De moeder en dochter uit West-Vlaanderen maakten onder meer gebruik van tweedehandswebsites om mensen op te lichten. Bij verschillende slachtoffers slaagden ze erin om voorschotten en commissies te bekomen die kaderden in zogezegde immo-transacties, terwijl daar nooit iets van in huis kwam.

"Ze worden ervan verdacht van midden 2015 tot op vandaag talloze feiten te hebben gepleegd”, zegt procureur Frank Demeester van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. "Het gaat om feiten van vermeende oplichting, al dan niet via internet. Ze worden evenzeer verdacht van valsheid in geschriften, wegmaken van in beslag genomen goederen en bedrieglijk onvermogen.”

West-Vlaanderen en Brasschaat

Moeder en dochter zijn hun praktijken in West-Vlaanderen gestart, van waar ze afkomstig zijn. Later verhuisden ze naar de regio Brasschaat, maar toen ze ook daar een slechte naam kregen, keerden ze terug naar West-Vlaanderen. De politie heeft hen maandag opgepakt en de onderzoeksrechter heeft hen vandaag allebei aangehouden. Beiden zijn geen onbekenden voor het gerecht.

Het parket is nog aan het becijferen hoeveel mensen ze hebben opgelicht, en wat hun totale buit is. "In het gerechtelijk onderzoek zijn reeds een hele resem feiten vervat”, zegt Demeester nog. "Personen die ook slachtoffer menen te zijn van deze verdachten, kunnen zich met hun klacht tot de politie wenden."

Foto: archief