Moeder en 3 kinderen komen om in Dworp

In Dworp in Vlaams-Brabant heeft zich deze ochtend een vermoedelijk gezinsdrama afgespeeld. Een vrouw en haar drie kinderen zijn dood aangetroffen in hun woning op de Alsembergsesteenweg. Dat bevestigt burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) aan VTM NIEUWS. De vader, de ex-partner van de vrouw, werd deze ochtend dood aangetroffen in Molenbeek, meldt het parket van Halle-Vilvoorde.

De politie en de brandweer van Molenbeek werden rond half vijf deze ochtend opgeroepen voor een brand in een gebouw aan de Louis Mettewielaan. Daar werd het lichaam van een 39-jarige man ontdekt in een tuin aan de achterkant van het gebouw. Hij zou van de 20ste verdieping naar beneden gesprongen zijn.

Het parket van Halle-Vilvoorde wilde zijn ex-vrouw en kinderen verwittigen, maar troffen hen levensloos aan in hun huis in Dworp.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.