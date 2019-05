Moeder Elly (2,5) reageert voor het eerst op doodslag door ex: “Eindelijk straf die hij al jaren moest hebben”

“Een opluchting”, zo omschrijft de mama van Elly (2,5) de veroordeling van haar ex Kenneth Samaille (31). De man uit Menen sloeg de peuter in 2017 dood. Hij is veroordeeld tot 25 jaar cel.

De jury vond dat de agressieve en drugsverslaafde dertiger de bedoeling had Elly te doden toen hij op 20 november 2017 in zijn woning in Menen tijdens het oppassen haar een vuistslag in de buik gaf omdat ze maar bleef wenen. Ook met de mishandeling van het kind in de maanden voordien hield de jury rekening.

Stefanie Herman, de moeder van Elly, volgde het proces met veel emotie. “Het is een grote opluchting dat hij eindelijk zijn straf krijgt die hij al jaren zou gehad moeten hebben.” Maar of dat ook de juiste straf is, daar twijfelt ze aan. “Eigenlijk vond ik dat hij per jaar dat hij van Elly afnam, een jaar in de gevangenis moest zitten.”

Samaille kreeg 25 jaar voor de doodslag van zijn stiefdochter. Dat is vijf jaar minder dan het openbaar ministerie had geeïst. Binnen zes jaar kan hij voor het eerst vragen om vervroegd vrij te komen.