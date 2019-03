Moeder die drie kinderen vermoordde wordt geïnterneerd

Een vrouw (30) uit Varsenare die vorig jaar haar drie kinderen vermoordde wordt geïnterneerd. Dat heeft de rechter in Brugge beslist. Er komt dus geen publiek proces.

Vorig jaar probeerde de vrouw zichzelf van het leven te beroven door met opzet tegen een brugpijler op de E40 te rijden. Na de mislukte zelfmoordpoging vertelde de vrouw aan de hulpdiensten dat ze haar drie jonge kinderen om het leven had gebracht..

Bij de jonge moeder thuis, in Varsenare, een deelgemeente van Jabbeke, werden de levenloze lichamen van haar drie kinderen teruggevonden, twee jongens en een meisje. Ze zijn vier, twee en enkele maanden oud. Alle hulp kwam voor hen te laat.

Vader was thuis

De vader van de kinderen was op het moment van de feiten thuis. Hij hoorde pas achteraf wat er gebeurd was en wordt begeleid door slachtofferhulp.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

