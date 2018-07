Mode Unie spreekt van "tegenvallende soldenverkoop"

"Het erg warme weer zorgt voor een tegenvallende soldenverkoop", klinkt het bij de Mode Unie, de federatie van zelfstandige kledingwinkels. "Meer dan één op de drie handelaars ziet een omzetdaling van dertien procent tegenover de koopjesperiode van vorig jaar."

Vandaag liet het weer het opnieuw toe om te shoppen, maar de afgelopen dagen was het zelfs voor shopliefhebbers erg warm om van winkel naar winkel te trekken. Volgens de Mode Unie is de warmte van de afgelopen weken de belangrijkste reden voor de "tegenvallende soldenverkoop". Voor de totale sector wordt dan ook gesproken over een omzetverlies van twee procent. Ook dat nationale feestdag op een zaterdag viel, speelt volgende Mode Unie een rol. "Daarnaast werd er in juni, voor de solden, al veel verkocht", klinkt het nog.

Ondanks de omzetdaling werden er echter wel meer kledingstuks verkocht in de afgelopen soldenmaand.