Mobiliteitsbudget komt er toch: budget voor je wagen

Het mobiliteitsbudget komt er dan toch, de regering is het erover eens geraakt. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Concreet wil dat zeggen dat wie een bedrijfswagen heeft, die kan ruilen voor een kleinere wagen, een trein- en/of busabonnement en een fiets. Hoe groter de afstand is die je moet afleggen, hoe groter dat mobiliteitsbudget wordt.

Het debat over het mobiliteitsbudget sleept al heel lang aan, maar nu zou het er uiteindelijk dan tóch komen. De kabinetschefs van de ministers zijn het eens. Nu moeten enkel de ministers zelf nog hun 'go' geven, maar daar worden geen problemen verwacht.

Wat wil dat zeggen?

Wat houdt het nu juist in? Wie nu al een bedrijfswagen heeft kán die inruilen voor een kleinere wagen en de rest van het budget cash uitbetaald krijgen. Of je kan ervoor kiezen om dat budget te gebruiken voor een treinabonnement én een kleine wagen of ... hoe je zelf maar wenst.

Belastingen?

Een treinabonnement of een fiets worden niét belast, de bedrijfswagen wél. Het resterende budget dat je cash terugbetaald krijgt, wordt wel fiscaal vrijgesteld, maar je zal er wel sociale lasten op moeten betalen.

Hoe berekend?

De manier waarop het bedrag wordt berekend is ook anders dan nu. Bij de cash-for-carregeling, waar de regering het vorig jaar al over eens raakte, kon je je auto inruilen voor een cash bedrag dat overeenstemde met de cataloguswaarde van je bedrijfswagen. Nu wordt je budget ook berekend op basis van je verzekering, het onderhoud en de tankkosten.

Meer kilometers = meer geld

Wie meer kilometers doet, moet dus ook meer tanken én zal meer onderhoudskosten moeten betalen. Met andere woorden: wie méér kilometers moet afleggen, zal een hoger mobiliteitsbudget krijgen.

≠ cash-for-car

Het wordt (helaas) nog iets ingewikkelder. Naast het mobiliteitsbudget, blijft ook de regeling cash-for-car bestaan. Dan geef je je bedrijfswagen af en krijg je in de plaats een bepaald bedrag. Hoe hoog dat bedrag is, wordt bepaald door de cataloguswaarde van de auto.

Als je bijvoorbeeld een heel dure BMW of Mercedes als bedrijfswagen hebt, zal het bedrag dat je ontvangt veel hoger liggen dan als je een kleine Citroën hebt.