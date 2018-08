MIVB ontslaat chauffeur met neonazi-tatoeages

Een chauffeur van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB is ontslagen omdat hij op de werkvloer opdaagde met een neonazi-tatoeage. Brussels staatssecretaris voor Gelijkekansenbeleid Bianca Debaets zegt in een reactie dat ze de motivatie van de MIVB begrijpt.

De man in kwestie draagt tijdens het werk normaal gezien altijd lange mouwen, maar daagde onlangs op een personeelsfeestje op met ontblote armen. Daarbij zagen zijn collega's dat hij verschillende neonazi-tatoeages heeft. Zo staat op zijn linkerbovenarm in zwarte cijfers 88. De H is de achtste letter van het alfabet. Een dubbele 8 staat voor 'Heil Hitler'. Onder die cijfers prijkt ook een zwarte adelaar met gespreide vleugels - het embleem van het Derde Rijk. De collega's namen foto's van de tatoeages en speelden die door.

"Strookt niet met waarden"

De MIVB besloot daarop de man te ontslaan. "Dit strookt niet met onze waarden", zegt MIVB-woordvoerster An van Hamme. "De tatoeages werden getoond op de werkvloer tijdens een personeelsfeest", aldus de vervoersmaatschappij. Ook wettelijk gezien zijn de symbolen strafbaar door de wet op het negationisme, voegt die daar nog aan toe.

"Wij respecteren de vrije meningsuiting, maar in dit geval kunnen wij niet anders dan de man ontslaan. Bovendien is het onze taak om het welzijn te bevorderen van alle werknemers."

Nooit klachten

De chauffeur werkt al 26 jaar bij de MIVB. Over de man zouden nooit klachten zijn geweest en hij zou over een goed personeelsdossier beschikken. Brussels staatssecretaris voor Gelijkekansenbeleid Bianca Debaets zegt in een reactie dat ze de motivatie van de MIVB begrijpt. "Aanzetten tot rassenhaat is strafbaar. Dat de MIVB als Brusselse openbaarvervoermaatschappij waarden als solidariteit en verdraagzaamheid vooropzet, kan ik alleen maar positief vinden."

Polemiek

Debaets wijst ook op een andere trend. "Ik merk dat de polemiek in onze samenleving toeneemt. Zowel in binnen- en buitenland worden langs beide zijden de standpunten extremer en zichtbaarder. We hebben nood aan verbindend leiderschap. Ik merk dat politici, bijvoorbeeld op sociale media, de grenzen verleggen. Dan moeten we niet verbaasd zijn dat ook burgers dat voorbeeld volgen."