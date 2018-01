Miss België: "Dit gaat me niet stoppen"

De gloednieuwe Miss België, Angeline Flor Pua, vindt de racistische reacties na haar overwinning "bijzonder spijtig", maar laat het niet aan haar hart komen. "Dit gaat me niet stoppen om een goede Miss België te worden", zegt ze in een eerste reactie aan VTM NIEUWS. "Je moet mensen niet zomaar onmiddellijk beoordelen op basis van hun uiterlijk."

"Miss poepchinees" en "Hopelijk is het geen ladyboy". Het zijn slechts enkele van de racistische commentaren die op sociale media de ronde doen over Miss België. "Dit is een nieuw dieptepunt", zegt Bram Sebrechts van Gelijkekansencentrum Unia aan Het Nieuwsblad. "Dit meisje is geboren in België, haar ouders hebben elkaar ontmoet in België. Ze is een rasechte Belgische", zegt organisatrice Darline Devos aan VTM NIEUWS.

Flor Pua betreurt de racistische reacties, maar laat zich er niet door stoppen. "Ik heb een hele drukke dag gehad, ik heb weinig tijd gehad om er echt mee bezig te zijn", zegt ze aan onze redactie. "Dit gaat me niet stoppen om een goede Miss België te zijn." Ze benadrukt dat ze Belgische is. "Ik ben geboren en getogen in België, dat is trouwens een van de voorwaarden om te mogen deelnemen aan Miss België."

