Misbruik door geestelijken vindt vooral op school plaats

Het seksueel misbruik door geestelijken heeft zich niet zozeer afgespeeld in de kerk, maar veel vaker op school. Dat geldt voor 43 procent van de incidenten die gemeld werden in de nasleep van Operatie Kelk, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Sinds het schandaal rond de Brugse bisschop Roger Vangheluwe losbarstte, in 2011, ontvingen de tien opvangpunten die de Kerk oprichtte 426 meldingen over seksueel misbruik. In meer dan vier op de tien gevallen sloegen de geestelijken toe op school. Bij jongens die misbruikt werden, ging het zelfs om zes op de tien.

Andere minderjarigen werden door geestelijken aangerand in hun parochie (28 procent), terwijl ze misdienaar waren (5 procent), in de zorgsector (5 procent) of jeugdbeweging (4 procent). Nog eens 15 procent gaf aan misbruikt te zijn in andere situaties, bijvoorbeeld in een familiale context.

De cijfers komen uit een rapport dat de Belgische Bisschoppenconferentie bestelde bij Manu Keirse, professor emeritus aan de KU Leuven. Dat scholen met stip op één staan, verbaast hem niet. "Misdienaars konden na de viering naar huis. Ze waren niet lang alleen met de priester. Dat lag helemaal anders op de internaten", klinkt het in de krant.