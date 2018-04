Mireille Gram opnieuw opgepakt

De politie heeft Mireille Gram (51) gisteren opgepakt in een psychiatrisch ziekenhuis. Daar was ze naartoe getrokken, in plaats van zich te melden in de gevangenis om haar celstraf uit te zitten. “Met dat vooruitzicht had ze het psychisch heel moeilijk.”

Het hof van beroep in Antwerpen had Mireille Gram, de dochter van zakenman Tony Gram, op 1 februari een flinke strafvermindering gegeven: van veertien jaar effectief in eerste aanleg naar vijf jaar, waarvan vier jaar effectief.

In september 2015 heeft Mireille Gram met twee messen uit de keuken en na het schrijven van afscheidsbrieven, de keel van haar dochter proberen over te snijden. De tiener werd krijsend wakker en wekte zo haar tweelingzus. Die sloeg haar moeder en ontweek een messteek, zodat de tweeling samen kon ontsnappen.

Zware bagage

Voor de strafvermindering had het hof rekening gehouden met de zware psychische bagage van Gram. Er bleef echter nog altijd minstens acht maanden gevangenisstraf achter haar naam staan, wat de vrouw moeilijk kon plaatsen. Een paar weken later werd ze opnieuw opgenomen in de psychiatrie na een zelfmoordpoging.

Door haar labiele situatie kreeg Mireille Gram meer tijd om zich aan te melden in de gevangenis. Op 16 april dook ze echter niet op omdat ze door haar dokter doorgestuurd was naar een psychiatrische instelling in Zoersel.

Gram werd vervolgens geseind, maar de politie ontdekte al snel dat ze in een psychiatrisch ziekenhuis verbleef. Gisterochtend is ze daar opgepakt en overgebracht naar de gevangenis in Antwerpen.

Op korte termijn zal voor haar een plaats gezocht worden in een andere gevangenis, eventueel met een psychiatrische afdeling.

Geen extra straf

Een extra sanctie riskeert Mireille Gram niet. Over ten vroegste acht maanden kan ze een enkelband of een voorwaardelijke invrijheidstelling vragen. De strafuitvoeringsrechtbank zal daarover beslissen, maar het zal in haar nadeel spelen dat ze zich niet zoals afgesproken heeft aangeboden om haar straf uit te zitten.