Minitoestel spoort slaapapneu op

De Leuvense startup Ectosense heeft een minitoestel ontwikkeld om slaapapneu op te sporen. Dat schrijft De Tijd. Het toestel, de NightOwl, is niet groter dan een duimnagel en wordt op de vingertop of het voorhoofd gekleefd. In de ochtend krijg je via je smartphone een rapport dat je vertelt of een behandeling aan te raden is.

Jeugdvrienden Frederik Massie en Bart Van Pee stampten samen Ectosense uit de grond. Hun grote doel? Een product ontwikkelen dat slaapapneu opspoort. Daar zijn ze nu ook in geslaagd en de startup staat klaar om zijn eerste product op de markt te brengen.

Onderbreking van de nachtrust

Bij slaapapneu klapt de luchtweg soms tientallen keren per nacht dicht door een verslapping van de mond- en keelspieren. Het resultaat is een ademstilstand van vijftien tot dertig seconden, luid gesnurk en een constante onderbreking van de nachtrust.

Hierdoor kampen patiënten met oververmoeidheid, concentratieproblemen en hoofdpijn. Ook hoge bloeddruk, hartrisico’s en diabetes worden ermee in verband gebracht.

Resultaten rechtstreeks op smartphone

De NightOwl wordt op de vingertip of op het voorhoofd gekleefd en vangt signalen op over onder andere ademhaling en zuurstofsaturatie. In de ochtend kan je op je smartphone aflezen of een ebhandeling zou helpen of niet.

Diagnose

In België zijn momenteel een kleine 70.000 apneupatiënten in behandeling. Zij slapen met een speciaal drukmasker of een mondbeugel. Het grote probleem is echter de diagnose. Voordat een diagnose kan gesteld worden, moet je een nacht in een slaaplabo doorbrengen. Omdat je hier niet slaapt zoals thuis, zijn de resultaten niet altijd even accuraat.

Het is voor dit probleem dat Ectosense een oplossing heeft ontworpen. “Ons toestel hindert niet, en we doen de metingen in uw slaapkamer, gedurende vijf nachten”, aldus Van Pee.