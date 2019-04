Minister van Mobiliteit Ben Weyts begraaft kilometerheffing voor personenwagens

Volgens Minister van Mobiliteit Ben Weyts is het debat rond de kilometerheffing volledig verziekt: “er is geen politiek draagvlak meer, ook niet bij de bevolking. Omdat zowel voor- als tegenstanders van dat rekeningrijden met extreme scenario’s naar voor zijn gekomen.” Zei hij in VTM NIEUWS. “Wij gaan dat absoluut niet dat door de politieke strot gaan rammen, laat staan door de strot van de Vlamingen.”

"Sommigen zijn politiek in een kramp geschoten en vooral de bevolking is bang gemaakt." ging hij verder. Het is opvallend dat minister Weyts tegen een kilometerheffing is want initieel waren hij en zijn partij voorstanders.

“principieel kunnen we ons vinden in dat rekeningrijden, als dat leidt tot enerzijds minder files zonder dat je de belastingen gaat verhogen en anderzijds dat je de buitenlandse bestuurders laat mee betalen. Maar daar is opnieuw geen draagvlak voor vandaag. En dus moeten we andere maatregelen gaan verzinnen.”

Bekijk hier het volledige interview: