Minister Bellot eist uitleg over slecht rapport NMBS

Reizigers waren nog nooit zo ontevreden over het spoor. Dat bleek gisteren uit een rondvraag van de NMBS. De vervoersmaatschappij duidt Infrabel en de politiek aan als schuldige, maar de politiek schiet gewoon terug. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) eist een uitleg.

“De eerste trein van de dag vertrekt al te laat. Dat is niet acceptabel”, zegt minister François Bellot. “Waarom vertrekt de trein te laat? Er zijn twee redenen: de trein is technisch nog niet in orde of de conducteur is te laat. Ik eis dat de twee bedrijven werk maken van stiptheid voor de reiziger.”

Verantwoordelijkheid voor de slechte stiptheidscijfers neemt Bellot niet. “Ik ben geen treinconducteur en ik ben geen seiner. Dat is het vak van de twee bedrijven. Zij moeten de noodzakelijke maatregelen nemen, met de middelen die wij hen hebben gegeven”, zegt Bellot.

Drie miljard voor NMBS

Elk jaar vloeit er drie miljard euro naar de NMBS. Dit project alleen al heeft meer dan vijfhonderd miljoen euro gekost. Sofie Dutordoir, de CEO van de NMBS, wil niet veel kwijt over de heisa. “We plegen voortdurend overleg. Dag in, dag uit. We zijn een grote familie en ook in een grote familie ben je het niet altijd over alles eens”, zegt ze.

Maar over het ontslag van Dutordoir wordt nog niet gesproken. “Zo ver zijn we nog niet”, zegt Bellot.