Mineraalwater kwam eigenlijk uit de kraan

Brouwerij Haacht heeft twee restaurants voor de rechter gesleept omdat ze kraantjeswater serveerden in plaats van het mineraalwater van Haacht. Dat schrijft De Standaard. De brouwerij eist een schadevergoeding.

Twee restaurants in Brussel goten een tijdlang kraantjeswater in lege flesjes van Val, het merk van mineraalwater van Haacht. De zaak kwam aan het licht toen de brouwerij merkte dat ze opvallend weinig Val verkocht aan de restaurants.

Geen kwaliteitsgarantie

Ze lieten stalen uit teruggebrachte flesjes onderzoeken. Daaruit bleek dat er kraantjeswater in geserveerd was. “Onaanvaardbaar”, zegt Dieter Van Muylder, de woordvoerder van de brouwerij, in De Standaard. “Er was op die manier geen enkele garantie over de kwaliteit van het water.”

Een van de twee zaken is intussen failliet, maar de brouwerij eist wel een schadevergoeding. De eigenaar diende op zijn beurt ook een klacht in. Hij betwist de analyses, maar bevestigt een tegenexpertise.