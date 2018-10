Minder weekendongevallen in provincie Antwerpen

In de eerste helft van 2018 zijn in de provincie Antwerpen 309 nachtelijke weekendongevallen gebeurd. Dat zijn er vijftien minder dan in de eerste helft van 2017. Dat blijkt uit de WODCA-resultaten. Het aantal dodelijke slachtoffers daalde van twaalf naar drie.

De politie controleerde in de eerste zes maanden van dit jaar in totaal 118.048 bestuurders, tegenover 99.318 in de eerste helft van 2017. 9,1 procent van hen beging een snelheidsovertreding. Daarbij werden 38 rijbewijzen ingetrokken.

Liefst 83.431 bestuurders ondergingen een alcoholcontrole. 3,1 procent had meer dan de toegelaten 0,5 promille in het bloed. Dat is minder dan in 2017, toen 3,5 procent positief testte. Het aantal uitgevoerde speekseltesten om te controleren op drugs steeg sterk, van 495 naar 717. 262 bestuurders legden een positieve speekseltest af en moesten een bloedproef ondergaan. 37 procent van zij die een speekseltest moesten doen, bleek effectief onder invloed van drugs.