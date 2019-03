Minder verkeersdoden in 2018, wel meer fietsers

Het aantal verkeersdoden is vorig jaar met 7,4 procent gedaald. Dat blijkt uit de meeste recente Verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute. Het aantal verkeersdoden ligt op het laagste niveau ooit, al zijn er wel enkele onrustwekkende tendensen. Zo is het aantal doden bij de senioren wel gestegen, net als bij de motorrijders en de fietsers. Bovendien is het aantal ongevallen na jaren van daling opnieuw gestegen.

Het aantal doden daalde vooral in Wallonië, met 13 procent. In Vlaanderen was er een daling van 3 procent, terwijl in Brussel een status quo werd opgetekend. Voor heel het land daalde het aantal doden ter plaatse met 7,4 procent, van 475 naar 440. "Nooit eerder vielen er minder dodelijke verkeersslachtoffers op onze Belgische wegen. Op 10 jaar tijd gaat het zelfs over bijna een halvering (847 doden ter plaatse in 2009)", aldus Vias.

Om het totale aantal dodelijke slachtoffers te kennen moet wel ook rekening gehouden worden met de mensen die tot 30 dagen na een ongeval overlijden. Volgens schattingen van Vias institute zal het totale aantal verkeersdoden op ongeveer 590 uitkomen in 2018, tegenover 615 in 2017. De daling van het aantal doden betekent echter niet dat er enkel goed nieuws is. Zo is het aantal doden bij de fietsers (40 naar 44) en bij de motorrijders (64 naar 71) gestegen.

Fietsers

Volgens Vias hebben de uitzonderlijke weersomstandigheden van afgelopen zomer daarin een rol gespeeld. Ook is het aantal letselongevallen met fietsers sterk gestegen, met 8,4 procent in Vlaanderen, 10,9 procent in Brussel en 12,6 procent in Wallonië. Ook stijgt het aantal verkeersdoden bij de 65-plussers, van 87 naar 97. Vooral in ongevallen met vrachtwagens kwamen er meer senioren om het leven. Daar werd een verdubbeling geconstateerd, van 12 naar 24 verkeersdoden.

Na drie jaar van daling is het aantal ongevallen vorig jaar bovendien opnieuw gestegen, met 1,1 procent. En ook het aantal gewonden steeg licht, met 0,5 procent. Het aantal letselongevallen met een jonge bestuurder bereikte dan weer een laagterecord. Tussen 2009 en 2018 daalde het aantal van 185 naar 50 (-70 procent).