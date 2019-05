Minder treinen vandaag, chaos blijft voorlopig uit

Vandaag geldt tussen 6 en 9 uur opnieuw een alternatief vervoersplan op het spoor. Die komt er door werkzaamheden om de stroomtoevoer rond Brussel-Noord volledig te herstellen. "Tussen 6 en 9 uur rijdt er geen enkele piekuurtrein", zegt VTM NIEUWS-journalist Hannelore Simoens.

"Daarnaast zijn er vandaag maar twee treinen per uur tussen Antwerpen en Brussel", legt Simoens nog uit. "Ook op de S-lijn tussen Leuven en 's Gravenbrakel en die tussen Nijvel en Antwerpen is er vandaag hinder."

Oorzaak van de hinder? Infrabel moet vandaag kabels vervangen die uitbrandden bij de brand van gisterenochtend. Zolang de stroomtoevoer naar de bovenleidingen niet volledig hersteld is, zullen de treinen volgens een beperkte dienstregeling blijven rijden.

Je checkt best op de routeplanner van de NMBS of jouw trein rijdt, of niet.