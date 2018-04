Minder rimpels? Eet gezondere voeding

Onze voeding beïnvloedt hoe we eruitzien. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad en blijkt uit een onderzoek van de afdeling dermatologie aan het Universitair Ziekenhuis van Rotterdam. “Wie gezond eet, heeft minder rimpels.”

Selma Mekić van het Universitair Ziekenhuis van Rotterdam onderzocht het verband tussen rimpels en het voedingspatroon van haar proefpersonen. Het onderzoek gebeurde bij 2.750 Rotterdammers die ouder zijn dan vijftig.

De deelnemers moesten bijhouden hoeveel gram groenten, fruit of vlees ze bijvoorbeeld per dag aten. Daarnaast werd het percentage rimpels berekend aan de hand van 3D-foto’s.

Gezond eten vermindert rimpels

“Hoe gezonder we eten, hoe minder rimpels we krijgen”, zegt Mekić. Want gezonde voeding bevat tal van stoffen zoals vitaminen en antioxidanten die onze huid beschermen tegen ongezonde invloeden, zoals UV-straling. Ongezonde voeding, zoals alcohol en suiker daarentegen kan onze cellen beschadigen.

Opvallend: enkel bij vrouwen konden de onderzoekers een groot verschil vaststellen. Dat komt omdat er bij mannen andere factoren meespelen voor het ontwikkelen van rimpels. Bij vrouwen kan een van de reden een dunnere huid zijn die veel gevoeliger is dan die van mannen.

Gezonde voeding mag dan wel helpen tegen de ontwikkeling van rimpels, maar eenmaal je ze hebt, kan je nog weinig doen.

Bescherming tegen de zon

"De belangrijkste factor om preventief rimpels tegen te gaan, blijft echter bescherming tegen de zon. Goed smeren is dus de boodschap. Ook roken is slecht, al zijn vrouwen daar iets gevoeliger voor dan mannen", zegt Mekić nog.