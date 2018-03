Het aantal mensen dat langer dan een jaar ziek thuis is, stijgt minder snel dan verwacht. Eind 2017 waren er 6.500 minder langdurig zieken dan voorspeld, tegen eind dit jaar zouden dat er 13.500 moeten zijn. Dat zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) in Het Belang van Limburg. "Eind 2016 zijn we met de re-integratietrajecten voor langdurig zieken gestart en die beginnen te renderen", legt de minister uit.

Het aantal langdurig zieken is de laatste jaren explosief gestegen en kost intussen al acht miljard euro aan de staat, meer dan de werkloosheid. Begin 2015 hadden we bijvoorbeeld nog 340.000 mensen die langer dan een jaar thuis waren, intussen zijn er dat bijna 400.000. Tot en met december 2016 waren er meer zieken dan voorspeld. Maar: in januari 2017 is er voor het eerst een duidelijke trendbreuk en zijn er minder dan voorspeld.

Re-integratietrajecten

"Tegen het einde van het jaar hebben we 13.556 minder zieken dan eerst geraamd", zegt De Block. Ze verwijst naar de re-integratietrajecten voor langdurig zieken. "In die trajecten wordt eerst bekeken of je bij je oude werkgever kan blijven. Als dat niet lukt, volgt er een medisch-sociaal onderzoek dat bekijkt of je na begeleiding, een beroepsopleiding of herscholing ergens anders aan de slag zou kunnen."

Congres

De resultaten van die aanpak stelt De Block voor op een congres over re-integratie van langdurig zieken georganiseerd door het Limburgse Jessa Ziekenhuis. De Block wijst er ook op dat langdurig zieken die meer dan vijftig procent arbeidsongeschikt zijn en opnieuw aan de slag gaan vanaf april een financiële aanmoediging krijgen.