Minder griep als kerstvakantie langer duurt

Mocht de kerstvakantie langer duren dan twee weken, zou het aantal griepgevallen dalen. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteiten van Antwerpen en Hasselt. “Als we de kerstvakantie met een week verlengen, zal de griepepidemie minder hard toeslaan”, zeggen de onderzoekers.

Sluit de scholen: dat advies duikt wel vaker op wanneer de griep opnieuw toeslaat. Wanneer kinderen minder met elkaar in contact komen, zal het aantal besmettingen ook verminderen. Of die strategie ook de meest haalbare is, stellen ook de onderzoekers in vraag.

Vakantie verzacht epidemie

“Tijdens de vakantie gedragen we ons anders en hebben we doorgaans veel minder sociale contacten”, leggen de wetenschappers uit. “We zien duidelijk dat het aantal besmettingen tijdens de weekends en de vakantie systematisch wat lager liggen.”

Van de vier vakantieperiodes tijdens het griepseizoen (herfst- , kerst- , krokus- en paasvakantie) heeft de kerstvakantie ook duidelijk de grootste impact op de griepepidemie, die dan duidelijk vertraagd wordt.

Zo probeerden ze een simulatie te maken van mocht er een derde week kerstvakantie zijn geweest in de winter van 2008-2009. “Dat zou het aantal besmettingen met vier procent hebben doen afnemen”, zegt een van de professoren.

