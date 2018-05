Minder geluidshinder rond luchthaven

Het aantal omwonenden van Brussels Airport dat ernstige geluidshinder kan ondervinden van de opstijgende en landende vliegtuigen, is vorig jaar met 8,4 procent gedaald. Nog 13.575 mensen hadden "potentieel sterke hinder" van de luchthavenactiviteiten, zo blijkt uit een jaarlijkse studie naar de geluidshinder, uitgevoerd door de universiteit van Gent (UGent).

In de studie wordt elk jaar de geluidssituatie rond Brussels Airport in kaart gebracht. Daarbij wordt ook berekend hoeveel mensen potentieel ernstige hinder (vanaf een geluidsniveau van 55 decibel) kunnen ondervinden van de overvliegende toestellen.

Sterk gehinderden

In de zone met een geluidsbelasting van 55 decibel of meer, woonden vorig jaar 93.305 mensen. In 2016 waren dat er ongeveer 100.000. Daarop wordt echter nog een complexe formule losgelaten om het aantal "potentieel sterk gehinderden" te bepalen. Dat bleken er vorig jaar 13.575, tegen 14.815 in 2016. Dat laatste cijfer werd herberekend ten opzichte van het vorige rapport, omdat er actuelere bevolkingscijfers beschikbaar zijn.

Machelen

De gemeenten met de meeste "potentieel sterk gehinderden" zijn Machelen (3.015), Zaventem (2.144), Brussel (1.803), Evere en Steenokkerzeel (elk ongeveer 1.500). De onderzoekers merken op dat 2017 een vrij normaal jaar was voor de vliegbewegingen.

Geen renovaties

Het preferentiële baangebruik kon vaak worden gevolgd en er waren geen renovatiewerken die het baangebruik beïnvloedden. Tijdens de zomer van 2016 bijvoorbeeld werd de dwarsbaan van de luchthaven (01/19) gerenoveerd, waardoor andere banen moesten worden gebruikt.