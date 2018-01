Minder geboortes in Vlaanderen

De dalende lijn van het aantal geboortes blijft aanhouden. Ook in 2017 werden minder kinderen geboren dan het jaar voordien, een trend die al enkele jaren opvalt. Vooral in West-Vlaanderen en Limburg daalde het aantal geboortes het meest.

Vorig jaar werden in Vlaanderen 62.642 kinderen geboren, zo’n twee procent minder dan in 2016 toen er 63.899 kindjes geboren werden. Dat blijkt uit cijfers van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) dat jaarlijks berekent hoeveel kinderen in de 64 materniteiten in Vlaanderen geboren worden.

Minder vrouwen

De dalende trend is al zo’n zes jaar geleden ingezet en wellicht komt dat doordat in de jaren 1985 tot 1988 minder vrouwen geboren werden. “Zij zijn nu 28 tot 32 jaar oud, de leeftijd waarop de meeste vrouwen een kind krijgen”, zegt professor Hendrik Cammu van het SPE.

Het aantal geboortes daalde in 2017 in alle provincies: Antwerpen (-1,2 procent), Vlaams-Brabant (-1,5 procent), Limburg (-3,9 procent), Oost-Vlaanderen (-0,6 procent) en West-Vlaanderen (-4,1 procent). De grootste daling ligt in provincies met minder industrie, wat jonge gezinnen ertoe aanzet om uit die regio te verhuizen en een regio uit te kiezen met meer jobkansen.