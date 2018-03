Minder agressie tegen leerkrachten

In het Vlaamse onderwijs werden vorig jaar minder gevallen van agressie geregistreerd waarbij leerkrachten een letsel opliepen. In totaal kwamen er 59 meldingen binnen, terwijl dat er in 2016 nog 81 waren. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op een schriftelijke vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang).

Crevits baseert zich voor de cijfers op registraties door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) van arbeidsongevallen. Daar wordt bijgehouden hoeveel keer een daad van agressie voorkomt waarbij een arts een lichamelijk letsel heeft vastgesteld. Onderwijsinstellingen moeten wel aangifte hebben gedaan van de agressie.

Vooral leerlingen

In 2017 waren 51 van de 59 daden van agressie afkomstig van leerlingen (58 in 2016), vier van ouders of familie (11 in 2016) en vier van derden (12 in 2016). In 2014 werd in veertien dossiers voor 3.819 euro schade teruggevorderd, in 2017 was dat 136,6 euro in vijf dossiers. Niet alle dossiers zijn evenwel afgesloten. Geen enkel dossier werd tot dusver voor de rechtbank gebracht want alle zaken konden in onderling overleg geregeld worden.

(Lees verder onder de grafiek)



Crevits maakt in 2018 opnieuw het nodige budget vrij voor een gratis opleiding voor tachtig vertrouwenspersonen in onderwijsinstellingen. Daar leren ze om problemen op het vlak van psychosociale risico's te voorkomen. "Ik voorzie voor scholen ook een toolbox met instrumenten om die risico’s te voorkomen, zodat ze beter ondersteund aan de slag kunnen", zegt minister Crevits.