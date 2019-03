Miljoenen euro's aan illegale geneesmiddelen onderschept door Europese operatie

In een gezamenlijke operatie van zestien Europese landen, waaronder België, is 165 miljoen euro aan illegaal verhandelde geneesmiddelen onderschept. De operatie "MISMED2" werd tussen april en oktober van vorig jaar uitgevoerd. Dat heeft de Europese politiedienst Europol meegedeeld. Europol is de Europese organisatie die de informatie-uitwisseling organiseert tussen de politiediensten van de 28 lidstaten van de Europese Unie

Europol heeft vorig jaar voor 165 miljoen euro aan illegaal verhandelde medicijnen onderschept tijdens de operatie MISMED2. De operatie leverde een vangst op van meer dan 13 miljoen geneesmiddelen op voorschrift. De operatie werd geleid door de Franse politie en de Finse douane.

Sinds de eerste gespecialiseerde MISMED-actie voor de onderschepping van illegale geneesmiddelen in 2017, is het aantal deelnemende landen toegenomen. Ook België heeft deze keer meegewerkt.

Onder de smokkelwaar bevonden zich opioïden, maar sinds dit jaar werden er ook medicijnen onderschept voor de behandeling van ernstige ziekten zoals kanker en hartaandoeningen.

De zeven maanden durende operatie heeft geleid tot 435 arrestaties en de ontmanteling van 24 groepen van georganiseerde misdaad. "Het misbruik van medicijnen is een ernstig en groeiend probleem dat vraagt om op Europees niveau te worden aangepakt", aldus Europol. "Criminele organisaties wenden zich in toenemende mate tot deze vorm van criminaliteit, aangezien hij zorgt voor zeer hoge winsten voor de bendes en relatief lage risico's met betrekking tot opsporing en strafrechtelijke sancties."