Miljoen voor gebruikersruimte drugs in Luik

De Luikse gemeenteraad heeft privéstichting Tadam aangeduid om een gebruikersruimte voor drugs in Luik in te richten, uit te baten en te omkaderen. Het Waals Parlement had op 23 mei met een overgrote meerderheid een motie goedgekeurd om geïntegreerde proefprojecten op te richten in de grote Waalse steden om de risico's van verslavingen terug te dringen.

De gemeenteraad in Luik zette al op 29 januari unaniem het licht op groen voor de zogenoemde gebruikersruimte voor minder risicovol druggebruik. Doel is de overlast van druggebruik op straat te verminderen.

Geen wetswijziging

Op 16 mei ontmoette de Luikse burgemeester Willy Demeyer justitieminister Koen Geens, die bevestigde dat de regering geen wijziging plande van de wet van februari 1921 op druggebruik.

Begrip voor drugsproblemen

"Maar we hadden het gevoel dat er een zeker begrip was voor de drugsproblemen van de stad Luik en dat er mogelijkheid was om onze zaak opnieuw te bekijken. We hebben ons gesteund op de theorie van de impliciete bevoegdheden, waarbij een regio een bevoegdheid ten volle moet kunnen uitoefenen als die geregionaliseerd is”, zegt Demeyer.

Federale wetswijziging

Demeyer heeft er alle hoop op dat het Luikse project tot een wetswijziging leidt op federaal niveau en dat er juridische zekerheid komt voor het project. Hij vroeg aan de PS-fractie in de Kamer om twee wetsvoorstellen van eind 2013 opnieuw op de agenda te plaatsen, die werden verworpen door N-VA en CD&V.

Tadam

De zaal komt er in de wijk Cathédrale nord, in de ruimtes waar een paar jaar geleden het proefproject Tadam ('Begeleide Heroïnebehandeling', nvdr) gevestigd was, naast een politiecommissariaat.

De gebruikersruimte kan in september al opengaan. Het gaat om een geïntegreerde ruimte, waar ook sociale, medische en sanitaire diensten ondergebracht zijn. Doel is om drugsverslaafden naar de hulp- en zorgsector te leiden, terwijl ze geen drugs meer gebruiken in de openbare ruimte. Het is datzelfde Tadam dat de gebruikersruimte nu dus zal uitbaten. De gemeenteraad trok een miljoen euro uit voor het project.