Miljardste Bingeloefening gemaakt

Een leerling van een school in Kasterlee heeft de miljardste oefening gemaakt op Bingel, een online platform waarop leerlingen uit de lagere school vandaag de dag taken maken en studeren. Die platformen zijn heel populair, want ze bieden oefeningen aan op maat van de leerling.

De oefeningen op Bingel zijn erg gevarieerd. Kinderen kunnen er zowel de spellingsregels oefenen, hun wiskundig inzicht verfijnen of beter leren begrijpend lezen. De mogelijkheden zijn enorm.

Die vele mogelijkheden beperken zich niet tot oefeningen in de klas. Kinderen kunnen ook thuis met Bingel aan de slag. En hoe meer ze dat doen, hoe meer ze beloond worden, want elke oefening die ze op het leerplatform maken, levert hen punten op. Die kunnen ze gebruiken om online spelletjes te spelen.

Oefeningen op maat

Uit internationaal onderzoek blijkt dat Bingel voor leerlingen soms een spel is, maar dat ze er toch effectief door leren. Dat komt omdat de oefeningen voor elke leerling persoonlijk aangepast zijn.

De miljardste oefening werd door een leerling uit GBS De Vliege in Kasterlee gemaakt.

Alle leerlingen van de school en hun leraren worden in het derde trimester door het bingel-team van uitgeverij VAN IN getrakteerd op raket-ijsjes en Bingel Raket-sleutelhangers.