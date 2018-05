"Mijd ook deze ochtend nog Kennedytunnel"

In de Kennedytunnel blijft in de richting van Nederland de rechterrijstrook nog de hele dag afgesloten. Richting Gent zijn de werken afgerond en is de weg weer vrij. Wie van Gent naar Hasselt wil, wordt aangeraden om via Brussel te rijden.

Gisteren kwam een deel van de verlichting los in de Kennedytunnel, waardoor in beide richtingen een rijstrook werd afgesloten. Dat zorgde de hele dag voor zware files op de Antwerpse ring, de E17 vanuit Gent en de E19 vanuit Breda.

Richting Nederland blijft de rechterrijstrook ook vandaag nog de hele dag afgesloten. De Liefkenshoektunnel richting Nederland is wel opnieuw tolvrij.

Het Vlaamse verkeerscentrum raad wie van Gent naar Hasselt wil aan om via Brussel om te rijden.