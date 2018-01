Migrant doodgereden toen hij snelweg wou oversteken

Op de E40 in Jabbeke is afgelopen nacht een vluchteling omgekomen toen hij de snelweg over liep. Dat bevestigt de federale politie.

Aan het tankstation langs de E40 in Jabbeke hield de politie vannacht een geplande actie om vluchtelingen op te sporen. Een man die zich vlakbij in een bos had verstopt, moet dit gezien hebben en probeerde te ontkomen. Hij liep de snelweg over, maar werd op de linkerrijstrook opgeschept door een auto.

Het slachtoffer, dat nog niet geïdentificeerd is, stierf ter plaatse. De politie benadrukt dat er geen achtervolging was ingezet op de man.

Illegaal

De vrouw die de man aanreed was volledig over haar toeren. Haar voorruit is verbrijzeld, haar auto moest worden getakeld. Door het ongeval was de snelweg een tweetal uur gedeeltelijk versperd.

Tijdens de politieactie vlak voor het ongeval werden 11 illegalen opgepakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal nu beslissen wat met hen gebeurt.