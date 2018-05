Migraine? 1 op de 3 voelt zich schuldig

Een derde van de Belgen met migraine voelt zich schuldig over de impact van de ziekte op andere mensen. Bijna twee miljoen Belgen zou er last van hebben. De hoofdpijn zelf is onzichtbaar en dat leidt vaak tot onbegrip. ‘De week van de migraine’ wil dat probleem onder de aandacht brengen.

Er zijn naar schatting twee miljoen Belgen die kampen met migraine. Zij krijgen regelmatig last van plotse, kloppende hoofdpijn. Het harde bonken kan gepaard gaan met misselijkheid en de enige remedie die volgens mensen met migraine hulp biedt, is rusten en wachten tot de pijn overgaat.

Slachtoffers benadrukken naast de fysieke last ook de impact van migraine op hun sociaal leven. Door de hevige hoofdpijn moeten migrainepatiënten vaak belangrijke momenten in hun leven missen of moeten ze last minute afzeggen. "Het is altijd een teleurstelling als je iets moet afzeggen en dan begin je je ook schuldig te voelen", klinkt het. Een derde van de Belgen voelt zich zelfs schuldig over de impact die de ziekte heeft op mensen in hun omgeving.